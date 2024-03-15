Бєлгород може повторити долю Бахмута: огляд боїв у Росії від Світана
Російські добровольці звернулися до мешканців Бєлгорода й рекомендували евакуюватися. Утім, росіянам краще тікати одразу за Урал, адже Бєлгород може піти шляхом бахмутського сценарію.
Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан у щоденному зведенні на 24 Каналі зауважив, що кількість російських добровольців на території країни-агресорки продовжує зростати. Імовірно, їхній основний напрямок руху саме Бєлгород.
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Бєлгород може повторити долю Бахмута
На його думку, загони російських добровольців вже недалеко від Бєлгорода – близько 20 кілометрів. Тож для цивільних росіян правильніше було б виїхати з міста.
Бойові дії, особливо у міських забудовах урешті призведуть приблизно до такого ж мар'їнського, авдіївського чи бахмутського сценарію. Такий самий "місячний пейзаж". Тому – чим раніше виїдуть, тим краще. І щоб їм двічі не переїжджати – краще одразу їхати за Урал,
– сказав полковник запасу.
Крім того, уся військова промисловість на території Росії є законною ціллю для України.
Для чого добровольцям Бєлгород
Світан пояснив, що основний рух російських добровольців на Бєлгород може бути спрямований на те, щоб убезпечити Харків від обстрілів і відсунути ворожі С-300. Адже Росія постійно тероризує місто атаками.
"Це основна задача – убезпечити півторамільйонний Харків і харків'ян від артилерії", – припустив полковник запасу.
Цього року Росія може залишитися без НПЗ
У ніч на 15 березня безпілотники атакували нафтопереробний завод у Калузькій області. На думку Світана, це продовження "санкцій" від українських спецслужб.
Спецслужба поставила собі завдання знищити усі НПЗ у Росії. Їх там трохи більше ніж 100, вже близько 10 – або пошкоджені або знищені. Вони (спецслужби – 24 Канал) знайшли реперні точки, куди бити й непогано виходить. Це вже рутинна робота. Думаю, цього року, як чорноморський флот піде на дно, так і вся вуглеводнева промисловість Росії,
– припустив Світан.
Неспокійно й на військових аеродромах. Це можливість відігнати російські літаки, що збільшить час їхнього підльоту до нашої території. А це своєю чергою зменшить кількість вильотів.
Що відомо про рейд російських добровольців: коротко
- Зранку 12 березня російські добровольці прорвали кордон з країною-окупанткою. На територію Росії зайшли Російський добровольчий корпус, легіон "Свобода Росії" та Сибірський батальйон.
- Добровольці розпочали операцію на території Бєлгородської та Курської областей. У цих областях та інших регіонах лунають вибухи, пов'язані не лише з діяльністю РДК.
- Ознайомитися з оперативною інформацією, що відбувається на території Росії – можна у матеріалі 24 Каналу.