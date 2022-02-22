Російські "договори про дружбу" з бойовиками вже внесли до Думи

Очільник Кремля Путін підписав "договори про дружбу" з ватажками бойовиків, яких він визнав. Ці документи внесли до Держдуми.

Договори з бойовиками внесли до Думи після підписання у Кремлі, повідомляють росЗМІ. Путін підписав його з бойовиками Пушиліним та Пасічником після того, як оголосив про визнання псевдореспублік.

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Володін скерував договори до комітету

Після того, як договори скерували на розгляд Держдуми, спікер В'ячеслав Володін вніс його на розгляд профільного комітету.

Опісля, вірогідно, Дума візьметься за ратифікацію угоди з бойовиками.

Визнання Путіним бойовиків: головне

21 лютого очільник Кремля оголосив про визнання "незалежності" квазіреспублік на тимчасово окупованій території України.

Опісля цього він підписав документи – постанови про визнання і "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.

Після цього Путін віддав наказ ввести російські війська на територію псевдореспублік для "дотримання миру".

Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських домовленостей. Про це попереджали українські та світові політики. Раніше усвідомлення цього підтверджував і Пєсков.