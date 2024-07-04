Російські ДРГ прориваються на Чернігівщину, зав'язуються бої: яка ситуація на кордоні

Російська присутність біля північних кордонів України зберігається. Ворожі групи час від часу намагаються прорватися на Чернігівщину та Сумщину.

У Чернігівській області ворог почав частіше використовувати розвідувальні дрони. Переважно вони літають у прикордонні, але й іноді залітають трохи південніше. Тим часом триває діяльність російських диверсійно-розвідувальних груп. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус, передає 24 Канал.

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Загроза з боку ДРГ

За словами посадовця, інтенсивність ДРГ на сьогодні значно нижча порівняно з минулим роком. Водночас вони надалі здійснюють постійні спроби зайти на територію області та влаштувати засідки для ураження.

Українські військові, каже Чаус, навчилися протидіяти та вираховувати можливі зони заходів таких ДРГ. Переважно такі заходи або спроби закінчуються боєм, або відходом групи ворожих диверсантів.

Нагадаємо, що 4 липня ворожа ДРГ здійснила напад на село Сотницький Козачок у Харківській області, вступивши в бій з Силами оборони. Наші захисники знищують залишки окупантів. В ОТУ "Харків" пояснили мету нападу. Вона полягає у тому, аби створити додаткові точки напруження.

Раніше Інститут вивчення війни заявив про бій у районі села Журавка, що у Сумській області.