Ворог посилив спроби перетнути кордон: у ЗСУ створили контрдиверсійні резерви

Російські загарбники намагаються прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння. Не лише в повітрі, а й на землі.

Командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал Сергій Наєв повідомив, що російські диверсійні групи намагалися перетнути український кордон.

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В Україні створили контрдиверсійні резерви

Наєв розповів, що окрім ракетних обстрілів ворог намагається прорвати українську оборону на землі. Російські диверсанти знову намагалися перетнути наш кордон.

Ворог невпинно намагається прорвати нашу оборону, залучаючи всі види озброєння. Лише за минулу добу Росія випустила десятки ракет по наших містах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільних. Проте не лише в повітряному просторі противник активізував свої сили. Зафіксовано спроби перетину державного кордону диверсійними групами,

– про це повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Він повідомив, що у зв'язку з цими подіями було створено контрдиверсійні резерви. За потреби вони впродовж лічених хвилин мають прибути в район виявлення противника для його подальшої ліквідації.

Здійснив перевірку проведення підготовки воїнів та рівня їхньої навченості, а також організації бойової служби.

Всі воїни працюють цілодобово, є професіоналами військової справи,

– додав Наєв.

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