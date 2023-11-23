Російські ДРГ намагаються проникнути на північ країни: в ЗСУ назвали їхні цілі

Українські захисника інколи фіксують спроби проходу через державний кордон ворожих ДРГ. Цілі окупантів залежать від розмірів групи.

Про це в ефірі новинного телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрія Повха, повідомляє 24 Канал.

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Які цілі російських ДРГ

За словами речника, часом російські ДРГ намагаються проникнути групами із 4 – 5 людей, а іноді навіть від 10 до 16. Цілі вони мають різні: спроба прориву до об'єкта критичної інфраструктури або ж з метою тероризування цивільних.

Фіксувалися спроби прориву держкордону ДРГ у напрямку об'єктів критичної інфраструктури. Фіксувалися і спроби просто суто терористичного заходу ДРГ з метою тероризування місцевого населення та нечисленних атак на рокадних дорогах,

– пояснив Повха.

Раніше у ДПСУ повідомили, що найбільше російських диверсантів прикордонники фіксують на кордоні України з Росією, а саме у Сумській області. Рідше – на кордоні Харківської та Чернігівської областей.

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