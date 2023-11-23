Російські ДРГ намагаються проникнути на північ країни: в ЗСУ назвали їхні цілі
Українські захисника інколи фіксують спроби проходу через державний кордон ворожих ДРГ. Цілі окупантів залежать від розмірів групи.
Про це в ефірі новинного телемарафону розповів речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Північного напрямку Юрія Повха, повідомляє 24 Канал.
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Які цілі російських ДРГ
За словами речника, часом російські ДРГ намагаються проникнути групами із 4 – 5 людей, а іноді навіть від 10 до 16. Цілі вони мають різні: спроба прориву до об'єкта критичної інфраструктури або ж з метою тероризування цивільних.
Фіксувалися спроби прориву держкордону ДРГ у напрямку об'єктів критичної інфраструктури. Фіксувалися і спроби просто суто терористичного заходу ДРГ з метою тероризування місцевого населення та нечисленних атак на рокадних дорогах,
– пояснив Повха.
Раніше у ДПСУ повідомили, що найбільше російських диверсантів прикордонники фіксують на кордоні України з Росією, а саме у Сумській області. Рідше – на кордоні Харківської та Чернігівської областей.
Чи загрожує наступ на Київ
- Під час телемарафону Повха також розповів, що Україна вже має досвід і вивчила уроки історії. Тож північний кордон було значно підсилено. Зокрема створені нові системи інженерних загороджень й розташовані мінні поля.
- Наразі українські війська стоять на найбільш загрозливих напрямках. Також наші захисники підготували для ворога багато "сюрпризів", які розкривати недоречно.
- Що стосується наступу з Білорусі, то в ДПСУ наголосили, що загроза є низькою. Однак прикордонники повинні бути готовими до будь-яких сценаріїв. Пункти пропуску з Білоруссю не працюють – все заміновано.