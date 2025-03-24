Росіяни активізувалися в Сумській області: Демченко розповів про ситуацію на кордоні

Російські ДРГ активізували свою діяльність у прикордонних районах південного сходу Сумської області. Українські військові оперативно ліквідовують загрози.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Яка ситуація на кордоні Сумщини

Як повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, російські війська здійснюють спроби прориву кордону в районах Новенького та Журавки, однак підрозділи сил оборони України ефективно зупиняють атаки.

За словами Демченка, противник використовує малі штурмові групи для перетину кордону, але їх оперативно знищують українські бійці ще на підходах або безпосередньо після проникнення. Для цього застосовуються артилерія, дрони та інші сучасні технології, що дозволяють швидко нейтралізувати загрози та не допустити скупчення російських військ.

Раніше більшість ворожих ДРГ було зафіксовано на півночі Сумської області, де вони намагалися проникнути на територію України для проведення диверсійних атак на позиції українських військових.

Однак з часом ситуація змінилася, і тепер ці групи почали з’являтися й на південному сході Сумщини, намагаючись перейти лінію державного кордону та атакувати позиції Збройних сил України.

Попри ці дії, Сили оборони України миттєво реагують на ворожу активність, не дозволяючи ворогу здійснити жодних суттєвих проривів.