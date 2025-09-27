Про таке стало відомо з фото наслідків дронової атаки, опублікованих Запорізькою ОВА, передає 24 Канал.
Що відомо про руйнування магазину в Запоріжжі?
Ввечері 26 вересня близько 23:00 Запоріжжя було під ударами російських безпілотників.
Ворог двічі влучив у об'єкт цивільної інфраструктури біля автовокзалу.
Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров зазначив, що внаслідок атаки зруйнований магазин.
Зауважте! Офіційно підтвердженої інформації про влучання наразі немає, проте оприлюднені світлини наслідків атаки свідчать про знищення саме магазину мережі АТБ.
У ДСНС зазначили, що вогнеборці оперативно ліквідували пожежу на об'єкті, що виникла через удар БпЛА та склала близько 50 квадратних метрів.
На щастя, жертв та поранених внаслідок інциденту немає. Пошкоджені також два легкових автомобілі та сусідні будівлі.
Які наслідки нічної дронової атаки на Україну 27 вересня?
- З вечора 26 вересня Росія застосувала 115 дронів, з них понад 70 – "Шахеди" та "Гербери". Згідно з даними Повітряних сил, є влучання на 6 локаціях.
- Зокрема на Вінниччині пролунали вибухи через атаку російських дронів-камікадзе, пошкоджено критичну інфраструктуру. Відомо також про часткове руйнування житлового будинку.
- На Одещині зафіксували пошкодження залізничної інфраструктури. Укрзалізниця відновила рух поїздів, мінімізуючи ризики. Втім, є інформація про затримку низку потягів.