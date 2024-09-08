Агресивні дії Росії виходять за межі України: МЗС про російські дрони в Румунії та Латвії

Російські дрони, які порушують повітряний простір Румунії та Латвії є нагадуванням про те, що агресивні дії Росії виходять за межі України.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Дипломат відреагував на інформацію про російський військовий дрон, який днем раніше розбився в Латвії.

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Міністр відреагував на ворожі безпілотники

За словами глави МЗС, колективною відповіддю союзників має бути максимальна підтримка України зараз, щоб покласти край агресії Росії, захистити життя і зберегти мир у Європі.

Для цього Україна потребує конкретних дій союзників. Сміливе колективне рішення використовувати ППО партнерів для збиття російських ракет і дронів над Україною,

– наголосив Сибіга.

Міністр закликав до сильнішої і швидшої військової допомоги українським воїнам та зняття обмежень на використання зброї Україною.

Варто зазначити, що російські безпілотники потрапляють не лише на територію Латвії. В ніч на 8 вересня один з ворожих дронів залетів до Румунії. Також повідомлялось, що країна підняла в небо авіацію, щоб збити ударні БпЛА над своєю територією.

