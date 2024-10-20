Цинічно полюють на людей: росіяни вигадали новий спосіб обстрілу Херсона

Росіяни продовжують цинічно тероризувати прифронтові міста України. Особливо страждають мешканці Херсонщини, адже ворог застосовує дрони, щоб навмисно обстрілювати цивільне населення.

Про це 24 Каналу розповіла журналістка Євгенія Вірлич, зазначивши, що російські дрони масово атакують Херсон. Вони полюють за місцевими жителями та цивільними автівками.

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"Росіяни у своїх соцмережах анонсують, що будь-який транспорт вони фіксують як ціль для ураження. Ворог цинічно полює на людей, скидаючи на них вибухівку з дронів. Протистояти цьому складно, хоча наші військові намагаються це робити", – сказала вона.

Ситуація у Херсоні

Обстріли росіян у Херсоні не припиняються ні вдень, ні вночі. На жаль, часто є загиблі люди.

Обласна та військова адміністрації постійно думають як протистояти атакам росіян. Журналістка зауважила, що влада нещодавно виділяла кошти на антидронові рушниці, також тривають дискусії про застосування систем РЕБ.

Складність РЕБіб у тому, що вони глушать не лише росіян, але й техніку Сил оборони,

– підкреслила Євгенія Вірлич.

За її словами, росіяни використовують малі дрони, які під час атаки знімають відео для координації ударів. Їхня тактика часто полягає у тому, що ворог застосовує 2 дрони одночасно, один несе вибухівку, а інший, який летить зверху, фільмує все, що відбувається.

Це непоодинокі випадки. Сховатись від таких атак можна, але це залежить від швидкості дрона та людини, яку він переслідує. Часто серед постраждалих люди старшого віку. Росіяни цинічно скидають дрони на них, адже їм складно швидко рухатись,

– зазначила журналістка.

Вона додала, що мешканці Херсона намагаються уникати відкриті ділянки, також ворог часто атакує громадський транспорт, де велике скупчення людей.

Нагадаємо, окупанти скинули вибухівку з дрона на маршрутний автобус в Антонівці, що призвело до загибелі 69-річної жінки, вона була серед 20 пасажирів. Подібні обстріли громадського транспорту в Херсоні відбуваються майже щодня.