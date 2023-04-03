Пономарьов запропонував варіант поступового знищення Путіна

Ситуація серед російської еліти поступово починає загострюватися. Все більше росіян думають про те, як можна врятувати власну репутацію і статки, шукаючи підтримки серед однодумців.

Якщо представники російської еліти виконають умови для зняття з них санкцій, це може стати важливим чинником для перемоги України. Про це 24 Каналу розповів Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії.

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Заможні росіяни шукають шляхи порятунку

Переважна більшість російських еліт шукають з ким можна домовитися всередині Росії, аби розпочати процеси, які протилежні до вектора Кремля. Втім це не є простим завданням.

"Зараз ніхто не розуміє з ким і про що можна домовитись", – наголосив Ілля Пономарьов.

Умови для зняття санкцій з росіян сформулювала робоча група Єрмак-Макфол. Там є три нескладні пункти:

визнати та засудити війну;

припинити підтримку російського режиму, зокрема перестати інвестувати в російський бюджет;

допомогти українській армії або спрямувати 50% власних коштів на відновлення української економіки.

Представники російської еліти, можливо, хочуть, але поки не розуміють, з ким про це говорити.

Санкційна група Єрмака-Макфола — це міжнародна робоча група незалежних експертів з питань санкцій щодо Росії. Вони напрацьовують перелік документів та стратегій, які містять плани та рекомендації щодо впровадження санкцій проти Росії та Білорусі, а також моніторинг їхньої ефективності.

Ілля Пономарьов про настрої всередині російських еліт: дивіться відео

Знищення Путіна

Виконання умов для зняття санкцій може стати важливим вкладом у перемогу України. Адже якщо представники російської еліти їх справді дотримуватимуться, це може розколоти підтримку Владіміра Путіна.

Це шлях до його особистого знищення,

– підкреслив російський опозиціонер.

За словами Іллі Пономарьова, досягнути такого розколу можна виключно маючи прозору і зрозумілу процедуру.

Розкол всередині Росії: важливе