Пономарьов запропонував варіант поступового знищення Путіна
Ситуація серед російської еліти поступово починає загострюватися. Все більше росіян думають про те, як можна врятувати власну репутацію і статки, шукаючи підтримки серед однодумців.
Якщо представники російської еліти виконають умови для зняття з них санкцій, це може стати важливим чинником для перемоги України. Про це 24 Каналу розповів Ілля Пономарьов – російський опозиційний політик, колишній депутат держдуми Росії.
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Заможні росіяни шукають шляхи порятунку
Переважна більшість російських еліт шукають з ким можна домовитися всередині Росії, аби розпочати процеси, які протилежні до вектора Кремля. Втім це не є простим завданням.
"Зараз ніхто не розуміє з ким і про що можна домовитись", – наголосив Ілля Пономарьов.
Умови для зняття санкцій з росіян сформулювала робоча група Єрмак-Макфол. Там є три нескладні пункти:
- визнати та засудити війну;
- припинити підтримку російського режиму, зокрема перестати інвестувати в російський бюджет;
- допомогти українській армії або спрямувати 50% власних коштів на відновлення української економіки.
- Представники російської еліти, можливо, хочуть, але поки не розуміють, з ким про це говорити.
Ілля Пономарьов про настрої всередині російських еліт: дивіться відео
Знищення Путіна
Виконання умов для зняття санкцій може стати важливим вкладом у перемогу України. Адже якщо представники російської еліти їх справді дотримуватимуться, це може розколоти підтримку Владіміра Путіна.
Це шлях до його особистого знищення,
– підкреслив російський опозиціонер.
За словами Іллі Пономарьова, досягнути такого розколу можна виключно маючи прозору і зрозумілу процедуру.
Розкол всередині Росії: важливе
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