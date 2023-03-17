Олігархам у Росії доведеться розщедритися на воєнну кампанію Путіна: чи відмовляться вони

Росія потребує все більше ресурсів для того, щоб продовжувати своєю агресію в Україні. Тепер дійшла черга до російських олігархів, яким Владімір Путін роз'яснить, скільки їм потрібно заплатити за війну, яка виснажує ресурси Росії.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст, редактор The Insider Тимур Олевський. На його думку, найближчим часом в країні-агресорці можуть ввести податок на війну.

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Не залишив вибору

Журналіст вважає, що найближчим часом росіянам, які мають величезні статки, які вони отримали до того, як Путін прийшов до влади, чи під час його керівництва Росією, не важливо, доведеться дуже сильно розщедритись.

Крім того, їм доведеться дуже чітко заявити, що вони оплачують з податків своїх компаній військову кампанію Путіна. А це означає, що кожна людина, яка сплатить цей податок, навіть подумати не зможе, що вона колись вийде з-під західних санкцій,

– підкреслив Олевський.

Він додав, якщо ці олігархи ще не під санкціями, то сплативши цей податок, обов'язково там опиняться. Адже це і є пряме фінансування війни.

"Розтяжка", на яку Путін зараз саджає олігархів, дуже потужна. Він їм не залишає вибору", – зазначив опозиціонер.

Олігархам доведеться піти на умови Путіна

Олевський нагадав, що деякі російські олігархи намагались зіскочити з гачка Путіна.

Трапився гучний скандал з листами на захист "Альфа-груп", зокрема Фрідмана та Авена. Вони живуть в Лондоні і з початку війни і не висловились проти агресії Путіна в Україні, як це зробив інший російський олігарх – Тіньков. Проте вони дуже намагалися піти з-під санкцій,

– зазначив він.

За його словами, Путін надіслав їм "привіт" під час виступу перед Федеральними зборами, мовляв, не схотіли бути зі мною в одному човні, а тепер у вас забирають яхти і палаци.

Тепер, щоб вийти з-під санкцій, їм доведеться продати частину "Альфа-груп",

– повідомив він.

Журналіст вважає, що олігархам, які залишились в Росії, доведеться піти на умови Путіна. А пізніше багато хто з них на користь іншої частини цих олігархів продасть взагалі все своє майно.

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Є дуже наближене до Путіна коло, яке до останнього буде зберігати незмінним рівень свого життя. Спочатку коштом звичайних людей, далі середнього класу, а потім своїх колег – олігархів. А наприкінці їм доведеться "їсти" одне одного,

– припустив він.

На його думку, ситуація в економіці Росії дуже погана, адже попри запевнення продавців нафти, як вони гарно віддають її в Індію та Китай, дисконт, за яким вони це роблять, неймовірний. А тому очевидно, що Росія втрачає зараз дуже великі кошти.

"Наслідки цього розносяться по всьому світу. Тому є намагання Росії домовитись з Китаєм, щоб позбавитись економічних лещат, в які вона потрапила", – зауважив Тимур Олевський.

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