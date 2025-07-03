У Росії вже шукають наступника Путіна, – ЦПД

Російські еліти вже шукають потенційного наступника Володимира Путіна. Натомість саме зміна режиму в Росії є єдиним шансом уникнути війни в Європі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Хто може стати наступником Путіна

Андрій Коваленко заявив, що без рішучих заходів проти режиму Путіна змін очікувати не варто. Російські еліти безпосередньо зацікавлені у продовженні війни, адже отримують таким чином прибутки.

За словами керівника ЦПД, сам Путін фактично зробив ставку на війну, навіть якщо це означає перетворення країни на сировинний додаток Китаю.

Водночас у Росії еліти вже шукають наступника та намагаються зрозуміти, хто ж ним буде. Деякі представники еліт, як от Патрушев, який намагається просунути свого сина, планують майбутнє після Путіна. Але і в ньому війна є основою Росії,

– пояснив Коваленко.

Він підкреслив, що єдиним шляхом до уникнення нової великої війни в Європі може стати зміна політичного режиму в Росії та трансформація самої моделі її існування.

Поки системності немає взагалі. Є намагання Заходу вирішити все діалогом - тотальне нерозуміння російської ментальності,

– йдеться в публікації керівника ЦПД.

Андрій Коваленко також розкритикував позицію деяких американських аналітичних центрів, зокрема Hudson Institute та Heritage Foundation, через те, що вони недооцінюють загрози з боку Росії. На його думку, подібний підхід свідчить про нерозуміння реалій, адже ситуація в Європі має безпосередній вплив на економіку США та їхній глобальний авторитет.