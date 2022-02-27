"Російські фашисти, будьте прокляті": як зустрічають окупантів на півночі Чернігівщини

На Чернігівщині тривають запеклі бої. Російським окупантам протистоять не лише Збройні сили України, але й місцеві.

Окупантів у Семенівці, на півночі Чернігівщини, зустрічали з патріотичною табличкою.

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На табличці при в'їзді в місто було написано:

Російські фашисти, будьте прокляті, горіть у пеклі.

Зауважимо, що у багатьох населених пунктах місцеві мешканці допомагають ЗСУ та теробороні протидіяти ворогу, зокрема:

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