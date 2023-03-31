Росіяни взялися за нові-старі наративи: ГУР радить відмовитися від російської мови
Росіяни намагатимуться розіграти карту про захист "рускоязичного насєлєнія" на міжнародних майданчиках. У ГУР МО радять відмовитись від використання російської мови та дотримуватись інформаційної гігієни.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. За його словами, росіяни намагаються збурити міжнародну спільноту низькопробними фейками.
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Росіяни знову розігрують "мовну карту"
Він прокоментував скандальний відеофейк, на якому російськомовну жінку залякують нібито "військові Збройних Сил України". Юсов зазначив, що таким чином росіяни знову дістали старий наратив про утиски російськомовних українців.
Це нагадування для нас, що рух геть від Москви має продовжитись, включно з російською мовою, щоб потім ніхто не прийшов до вас додому "освобождать за ущємлєніє рускоязичних",
– наголосив представник розвідки.
Юсов додав, що росіяни намагатимуться розіграти "мовну карту" на міжнародних майданчиках, у тому числі й ООН. Але це не спрацює, адже їхнє ІПСО надзвичайно низькопробне.
"Таке відчуття, що весь бюджет вкрали, а ролик змонтували на колінах. І незалежні експерти, і громадськість одразу навели цілу низку аргументів, чому відео брехливе. Це чергова спроба посварити українців між собою, в тому числі й з мусульманами. Такі спроби будуть й надалі, але у нас достатньо вигідна позиція – ми говоримо правду, а ворог бреше. А говорити правду завжди легше", – заявив він.
Російський фейк про "ущємлєніє рускоязичної жінки"
- Нещодавно росіяни поширили ролик, відзнятий нібито на відеореєстратор автомобіля, на якому "військові ЗСУ" залякували російськомовну жінку з немовлям. Згодом дослідники з’ясували, що відео відзняте десь у районі між Донецьком та Макіївкою, які залишаються під контролем російських військ.
- Це відео вперше опублікували проросійські телеграм-канали, а також МЗС окупантів. Проте згодом їм довелось спростувати і визнати, що це фейк.
- У ГУР МО України заявили, що відеофейк загарбників має на меті дискредитувати ЗСУ та посіяти недовіру в українському суспільстві.