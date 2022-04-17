Російські генерали бояться загинути, тому не мають згоди щодо наступу, – Буданов

Голова української розвідки Кирило Буданов розповів про найближчі плани окупантів. Росіяни поспішають отримати бодай якусь "перемогу", але їм навряд чи вдасться втілити бодай якийсь свій план.

За словами очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони, росіяни готуються до вирішальної для битви на Донбасі. До Великодня вони мріють продемонструвати бодай якийсь натяк на "перемогу" у війні, тому дуже поспішають.

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Російські генерали бояться

Як запевнив Кирило Буданов, в окупантів не вийде втілити свої плани. Є ймовірність певних тактичних перемог окупантів, але на більші здобутки ворог розраховувати не може.

Окрім того, російське командування гаряче сперечається щодо наступальних дій. Річ у тім, що багато їхніх колег ЗСУ вже ліквідували, і вони дуже бояться повторити їхню долю.

У російського генералітету немає "однорідності" виключно з однієї причини – на даному етапі точно підтверджено про знищення 8 їхніх генералів. І цей фактор насправді лякає дуже багатьох із них,

– сказав очільник ГУР МОУ.

Також він додав, що в росіян закінчуються запаси високоточних ракет, а санкції не дають їм налагодити їх виробництво.

Щодо концентрації сил ворога, то найбільше військових засобів росіяни концентрують у районі Ізюма, що на Харківщині.

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