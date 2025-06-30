Справжнє поле бою: як прикордонники відбивають хакерські атаки

Росіяни регулярно намагаються зламати системи прикордонників, щоби паралізувати їхню роботу та викрасти важливі дані. З початком повномасштабного вторгнення інтенсивність цих атак істотно зросла.

У спеціалізованому Центрі кібербезпеки фахівці моніторять ситуацію, аналізують загрози та дають відсіч хакерським групам, зазвичай афілійованим з російськими спецслужбами. Детальніше про це розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

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Як ДПСУ протистоїть хакерським атакам

Місія кібервійськ – захистити інформаційні ресурси, від яких залежить безпека державного кордону та країни в цілому.

Ворог постійно намагається отримати доступ до даних, які циркулюють в інформаційно-комунікаційних системах ДПСУ,

– мовив начальник управління зв'язку та інформаційних систем ДПСУ Микола Лущик.

Російські хакерські угруповання діють під прикриттям або у прямій координації з ФСБ та головним управлінням генштабу Росії. Їхні цілі – різноманітні: від крадіжки персональних даних українців та інформації про переміщення військових вантажів до спроб дестабілізувати роботу пунктів пропуску.

Щоб протистояти таким потужним загрозам, українські кіберприкордонники постійно вдосконалюються. Це стосується і техніки, і професійного рівня. Навчання за міжнародними стандартами, передові програмні продукти й, що дуже важливо, обмін досвідом з колегами з інших відомств та країн-партнерів. За словами офіцерів, іноді доводиться діяти інтуїтивно, адже ворог постійно змінює тактику.

Від початку року зафіксовано 29 кібератак з боку країни-агресора та афілійованих структур. Всі атаки успішно відбито,

– зазначив Лущик.

Та все ж, за словами самих військових, найбільш ефективна підготовка – участь у національних та міжнародних кіберзмаганнях. Бо це не просто гра, а можливість випробувати власні сили в умовах, максимально наближених до реальних.

До речі, нещодавно прикордонна команда з кібербезпеки виборола перше місце на змаганнях Міжнародного форуму кіберстійкості 2025. Кажуть, що такі заходи допомагають не лише перевірити себе, а й зрозуміти логіку нападників.