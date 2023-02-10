Російські ракети перетнули повітряний простір Румунії, – Залужний

Росія масовано атакувала Україну ракетами 10 лютого. Ворожі "Калібри" перетнули повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, інформує 24 Канал.

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Російські ракети перетнули повітряний простір НАТО

За словами Залужного, о 10:18 дві російські крилаті ракети "Калібр" здійснили перетин Державного кордону України з Молдовою.

Орієнтовно о 10:33 ці ракети перетнули повітряний простір Румунії. Після чого знову зайшли у повітряний простір України,

– зазначив Головнокомандувач ЗСУ.

Речник Повітряних Сил Юрій Ігнат в коментарі УП наголосив, що українські воїни мали змогу збити ці ворожі ракети, але розуміли ризики і загрози населенню іноземної держави, тому не зробили цього одразу.

Також Ігнат підкреслив, що Росія не вперше влаштовує провокації із порушенням повітряного простору іноземних держав. Зокрема, раніше такі випадки вже були зафіксовані в Молдові.

НАТО розмістить свою техніку в Румунії

У січні 2023-го в НАТО заявили про підготовку розгортання літаків AWACS в Бухаресті. Літаки планували доставити до Румунії вже 17 січня.

Ця техніка буде підтримувати посилену присутність Альянсу в регіоні. Крім того, повітряні судна стежитимуть за російською військовою активністю.

Речниця НАТО Оана Лунгеску заявила:"Оскільки незаконна війна Росії в Україні продовжує загрожувати миру та безпеці в Європі, не повинно бути жодних сумнівів щодо рішучості НАТО захищати кожен дюйм території Альянсу".

Такими діями Росія безпосередньо погрожує Північноатлантичному Альянсу. Адже Румунія – член НАТО. Тож реакція міжнародної спільноти повинна бути потужною. Окрім того, Україні потрібні сучасні комплекси ППО та озброєння, зокрема, винищувачі, аби завадити кривавим російським терористам вбивати наших невинних людей та знищувати цивільну інфраструктуру.