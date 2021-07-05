Російські катери не могли наздогнати есмінець "Дефендер" та обстріляти його, – ексофіцер НАТО

Ексофіцер НАТО Гаррі Табах розповів, що російські прикордонні сторожові катери, ймовірно, навіть не мали змоги обстріляти британський есмінець "Дефендер". Російські погрози були вирваними з реальності.

Капітан першого рангу ВМС США у відставці Гаррі Табах з посиланням на власні джерела заявив, що російські прикордонні катери не могли наздогнати "Дефендер", щоб перепинити йому шлях. Усе тому, що британський есмінець рухався набагато швидше.

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Коли російські катери повернулися на базу, їхні двигуни були фактично "вбиті".

Тому що вони не могли так довго і так швидко йти. Двигуни там мали стояти німецькі, але оскільки Росія під санкціями, вони поставили Китайські двигуни, і ті не витримали,

– наголосив Табах.

Офіцер розповів, що есмінець проігнорував вимогу російських прикордонників змінити курс. Усе тому, що він перебував у територіальних водах України. Окрім того, екіпаж "Дефандеру" розумів, що російська сторона фізично не зможе завдати удару.

Коли росіяни заявили, що відкриють вогонь, британці бачили: такої можливості нема. Інакше вони завдали б удару першими.

"Кажуть, що були чутні якісь постріли – йшли російські навчання. Чорт їх знає, може, вони рибу там глушили. А потім подумали: "Давайте ми скажемо, що ми по них стріляли", – зауважив ексофіцер.

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