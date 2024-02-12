Російські командири масово розстрілюють підлеглих: невдоволення серед окупантів зростає
Джерело:Центр національного спротиву
Кількість конфліктів між окупантами стрімко збільшується. Спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо підлеглого особового складу.
Під час несення служби командири підрозділів розстрілюють своїх підлеглих. У Курській області вже фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо масових вбивств військовослужбовців.
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П'яні командири масово розстрілюють підлеглих
За даними джерел, в межах західного військового округу збройних сил Росії спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу.
Зокрема, в Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців, коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих,
– зазначили в Центрі національного спротиву.
Цікаво, що вказані випадки відбувалися на підґрунті взаємної неприязні, або ж у зв'язку з тим, що окупанти перебували в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.
Внаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп'яніння розстріляв стрій підлеглих,
– зауважили в ЦНС.
До речі Майже 800 окупантів, 10 танків та майже пів сотні дронів: втрати ворога на 12 лютого
Штурмовики 155-тої бригади відмовляються воювати
- Російська 155-та бригада морської піхоти, яку вже неодноразово розбивали наші захисники, відмовляється воювати. Так, нещодавно штурмовики закрилися в приміщенні й записали відео зі скаргами на командування.
- Окупанти відмовилися виконувати накази. За це їм погрожували розстрілом.
- "Якщо не вийду на зв'язок, значить мене вбили свої зі 155 бригади", – заявив російський військовий.
- Загарбники поскаржилися на колосальні втрати. Окрім того, заявили, що командири називають їх м'ясом.
- "Люди, які повернулися, їх відправляють назад з ножами, без зброї. Наше командування каже, що ми м'ясо. За людей нас тут ніхто не рахує. Ми вже просто хочемо, щоби це припинилося", – поскаржилися окупанти.
- Зауважимо, що військові 155-тої Тихоокеанської бригади російського флоту чинили звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі.