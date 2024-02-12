Російські командири масово розстрілюють підлеглих: невдоволення серед окупантів зростає

Кількість конфліктів між окупантами стрімко збільшується. Спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо підлеглого особового складу.

Під час несення служби командири підрозділів розстрілюють своїх підлеглих. У Курській області вже фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо масових вбивств військовослужбовців.

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П'яні командири масово розстрілюють підлеглих

За даними джерел, в межах західного військового округу збройних сил Росії спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу.

Зокрема, в Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців, коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих,

– зазначили в Центрі національного спротиву.

Цікаво, що вказані випадки відбувалися на підґрунті взаємної неприязні, або ж у зв'язку з тим, що окупанти перебували в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Внаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп'яніння розстріляв стрій підлеглих,

– зауважили в ЦНС.

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