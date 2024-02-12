Російські командири масово розстрілюють підлеглих: невдоволення серед окупантів зростає

12 лютого 2024, 09:05
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Джерело:

Центр національного спротиву

Кількість конфліктів між окупантами стрімко збільшується. Спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо підлеглого особового складу.

Під час несення служби командири підрозділів розстрілюють своїх підлеглих. У Курській області вже фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо масових вбивств військовослужбовців.

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П'яні командири масово розстрілюють підлеглих

За даними джерел, в межах західного військового округу збройних сил Росії спостерігається тенденція до скоєння насильства з боку командирів підрозділів щодо свого підлеглого особового складу.

Зокрема, в Курській області фіксуються численні вироки гарнізонних військових судів щодо випадків масових вбивств військовослужбовців, коли під час несення служби командири підрозділів розстрілювали своїх підлеглих,
– зазначили в Центрі національного спротиву.

Цікаво, що вказані випадки відбувалися на підґрунті взаємної неприязні, або ж у зв'язку з тим, що окупанти перебували в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Внаслідок останнього інциденту на початку лютого поточного року курський гарнізонний військовий суд ухвалив вирок про засудження до 14 років колонії старшого прапорщика, який у стані важкого алкогольного сп'яніння розстріляв стрій підлеглих,
– зауважили в ЦНС.

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Штурмовики 155-тої бригади відмовляються воювати

  • Російська 155-та бригада морської піхоти, яку вже неодноразово розбивали наші захисники, відмовляється воювати. Так, нещодавно штурмовики закрилися в приміщенні й записали відео зі скаргами на командування.
  • Окупанти відмовилися виконувати накази. За це їм погрожували розстрілом.
  • "Якщо не вийду на зв'язок, значить мене вбили свої зі 155 бригади", – заявив російський військовий.
  • Загарбники поскаржилися на колосальні втрати. Окрім того, заявили, що командири називають їх м'ясом.
  • "Люди, які повернулися, їх відправляють назад з ножами, без зброї. Наше командування каже, що ми м'ясо. За людей нас тут ніхто не рахує. Ми вже просто хочемо, щоби це припинилося", – поскаржилися окупанти.
  • Зауважимо, що військові 155-тої Тихоокеанської бригади російського флоту чинили звірства у Бучі, Ірпені та Гостомелі.

Автор: Юлія Муріна