Потужний удар по ППО Росії: ЗСУ перехопили важливі документи про "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1"

Українські сили отримали можливість вивчати російську ППО зсередини. Центр національного спротиву оприлюднив технічну документацію про дві установки.

Успішні атаки України на протиповітряну оборону окупованого Криму змусили Кремль хаотично перекидати туди підкріплення з різних регіонів Росії. Немає сумнівів, що нові установки ворожої ППО чекає така ж доля, що й їх попередників.

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Нутрощі російської ППО

Зокрема, непереливки буде ЗРГК "Панцир-С" та ЗРК "ТОР-М1". Технічні дані саме про ці комплекси потрапили до Центру нацспротиву. Зазначається, що важливі документи передали небайдужі серед російських військовослужбовців повітряних сил, які не бажають стати мішенню.

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Центр нацспротиву закликав журналістів допомогти у поширенні документації, адже відповідна інформація поширюється для виробників дронів аби ефективно налагоджувати систему обходу російських ППО.