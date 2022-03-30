Російські контрактники з танкового полку запустили масову відмову від участі у війні в Україні
Джерело:Генеральний штаб ЗСУ
Путінська армія продовжує повномасштабну агресію на території України. Воювати за загарбницькі плани Кремля хоче дедалі менше російських військових.
За інформацією Генштабу Збройних Сил України, окупанти не можуть розв'язати проблеми з комплектуванням підрозділів особовим складом. Зокрема, строковики починають розривати контракти.
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Вояки строкової служби 26-го танкового полку зі складу 47-ї танкової дивізії почали подавати рапорти з проханням розірвати контракт. Це все – після їхньої участі у війні з Україною.
Водночас російські контрактники просять направити їх в пункт постійної дислокації для подальшого проходження служби.
Зауважте, що армія Путіна зазнає в Україні величезних втрат. Росіяни намагаються терміново поповнити свої резерви. Наразі окупанти кидають проти українських захисників глибокі резерви та мобілізують фактично не підготовлених людей.
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