Росія забрала всі ракетоносії з Чорного моря: чого злякався ворог та чи є загроза ударів

Окупанти завели свої ракетоносії з Чорного моря в пункти базування. Наразі на бойовому чергуванні ворог тримає два кораблі.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомила начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, інформує 24 Канал.

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Окупанти забрали ракетоносії через потужний шторм

Наразі на Чорному морі продовжує вирувати дуже потужний шторм. Йдеться про 5 – 7 балів. Раніше таких показників не фіксували.

Саме тому корабельне угруповання ворога майже повністю ховається в пунктах базування. На чергуванні залишено два кораблі, але це не ракетоносії, вони збирають інформацію про надводну обстановку,

– зазначила Гуменюк.

Тим часом в Азовському шторм у 2– 3 бали. Однак, для цього моря це теж досить-таки потужно. Тож там наразі немає на чергуванні ворожих кораблів.

Загроза ракетних ударів з акваторії Чорного моря зберігається, оскільки гіпотетично ворог може здійснити обстріл і з пунктів базування.

Хоча це суперечить нормам безпеки, але ж ми знаємо, що Росія дуже часто не дотримується загальновстановлених правил. Окрім того, для виведення на бойове чергування у відкрите море для здійснення залпу ракетоносія достатньо двох годин. Тому ситуація змінюється динамічно, ми за нею стежимо постійно,

– підкреслила очільниця пресцентру.

Коли українські воїни завершать навчання на Patriot

Українські військові продовжують опановувати системи протиповітряної оборони "Петріот". Цікаво, що наші захисники випереджають графік навчань. Про це повідомив аташе з питань оборони України у США Борис Кременецький.

Він зазначив, що тренування завершать уже за кілька тижнів. Також Кременецький наголосив, що терміни навчання вдалося скоротити завдяки досвіду українських військових.