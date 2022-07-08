Пам'ятайте, цього тижня повідомлялося про те, що росіяни виводять особовий склад, військову техніку та вивозять боєприпаси з військової частини 34667 у селі Алакуртті під Мурманськом, що за 60 кілометрів від фінського кордону.

Здавалося б, замість того, щоб зміцнювати кордон із "підступним" НАТО, його послаблюють! І знаєте, де спливли ці дятли?

Читайте В яку гру грає росія з Україною та Заходом

росія перекидає війська

Вся 80-та ОМСБР була перекинута в Нікольське, Білгородської області. Тобто цією арктичною групою, яка мала б за ідеєю захищати росію від НАТО, воюватимуть на Харківському плацдармі. За 1 900 кілометрів від місця їх базування, причому зі спустошенням самої військової частини.

А все тому, що ресурсу 138-ї МСБР, яка смикається в районі Салтовів, що Верхнього, що Старого, не вистачає для прориву оборони ЗСУ.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви – це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.

Важливо У путінської армії виникли серйозні проблеми

Кордони росії ослаблені

Тобто відбувається те, що було очікувано і те, що я прогнозував ще 2021 року, коли мене часто запитували, що станеться, якщо росія нападе.

Російські кордони починають оголюватися, причому суттєво. Так, ми розуміємо, що НАТО і тим більше Фінляндія не нападатиме на Росію, але сам факт показовий. Йде оголення та ослаблення кордонів Росії, а це загрожує. Як мінімум у середньостроковій перспективі.

За темою – Позиційна війна – максимум Росії: дивіться відео