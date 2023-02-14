Моравецький прокоментував перехопленням російських літаків поблизу Польщі

14 лютого 2023, 13:41
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Джерело:

PAP

Ситуація з перехопленням російських літаків поблизу Польщі є спробою Росії перевірити пильність НАТО. Тож не виключено, що президент країни-агресорки Владімір Путін повторить подібні провокації.

Так вважає польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він підкреслив, цей інцидент показав, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено з союзниками. 

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Путін і Кремль продовжуватимуть вдаватися до нових і нових провокацій. Вони таким чином випробовують пильність, вони перевіряють узгодженість і єдність Північноатлантичного Альянсу,
– зазначив Моравецький.

За його словами, цього разу "знову спрацювали всі процедури". 

Прем'єр в цьому контексті нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві, на польську територію впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей.

"Тоді ми також прийняли правильні рішення разом з нашими союзниками", – додав Моравецький.

Перехоплення російських винищувачів біля Польщі: коротко

  • У ніч проти 14 лютого три російські військові літаки помітили у повітряному просторі Польщі. Їх виявили нідерландські винищувачі F-35, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда.
  • Після цього стало відомо, що це російські літаки – Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27.
  • У підсумку нідерландські F-35 супроводжували групу літаків на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.

Автор: Анастасія Лукашевська