Моравецький прокоментував перехопленням російських літаків поблизу Польщі
Джерело:PAP
Ситуація з перехопленням російських літаків поблизу Польщі є спробою Росії перевірити пильність НАТО. Тож не виключено, що президент країни-агресорки Владімір Путін повторить подібні провокації.
Так вважає польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він підкреслив, цей інцидент показав, що потрібно зберігати спокій і реагувати швидко, але узгоджено з союзниками.
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Путін і Кремль продовжуватимуть вдаватися до нових і нових провокацій. Вони таким чином випробовують пильність, вони перевіряють узгодженість і єдність Північноатлантичного Альянсу,
– зазначив Моравецький.
За його словами, цього разу "знову спрацювали всі процедури".
Прем'єр в цьому контексті нагадав про події 15 листопада, коли під час російських ракетних обстрілів недалеко від польсько-українського кордону в Пшеводуві, на польську територію впала ракета, внаслідок чого загинуло двоє людей.
"Тоді ми також прийняли правильні рішення разом з нашими союзниками", – додав Моравецький.
Перехоплення російських винищувачів біля Польщі: коротко
- У ніч проти 14 лютого три російські військові літаки помітили у повітряному просторі Польщі. Їх виявили нідерландські винищувачі F-35, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда.
- Після цього стало відомо, що це російські літаки – Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27.
- У підсумку нідерландські F-35 супроводжували групу літаків на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.