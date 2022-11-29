Регулярні рейси російського літака в Китай: що він може перевозити

Росія вивозить літаками з Китаю величезні вантажі. Офіційні китайські медіа повідомляють про те, що повітряні судна перевозять зимовий одяг для російської армії.

Ця версія має право на існування. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний.

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Що російські літаки возять з Китаю

За його словами, дійсно може йтися про те, що літаки окупантів Ан-124 перевозять зимовий одяг. Адже об'єми одягу самі по собі дуже великі.

Однак, за словами військового експерта, вантажі з Китаю можуть не обмежуватися лише зимовою формою для військових. Також Росія може везти з Китаю й інші речі:

бронежилети;

стрілецьку зброю, якої не вистачає росіянам. Зокрема, снайперські гвинтівки.

"Китай підтримує союзника, який вмирає"

Нарожний зазначив, що навряд чи йдеться про щось серйозніше.

Я не думаю, що Китай дав би Росії щось більш-менш технологічне, тому що Пекіну це нецікаво. Їм нецікаво когось озброювати чи підсилювати,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що Китай міг умовно "підкинути дрова у вогонь та підтримати свого союзника, який вмирає". Однак, на думку Нарожного, якесь серйозне озброєння Пекін Москві не надаватиме.

Вантажі з Китаю для Росії: що відомо

Росія щодня активно літаками вивозить вантажі з Китаю. Як повідомили в інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express, повітряні судна окупантів Ан-124 намагаються маскуватися, коли літають до країни.

Сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга – Днепр" до Китаю. Загалом мова йде про близько десяти рейсів за останній тиждень.

Літаки прямують до потужних логістичних та промислових центрів. Зокрема, частина повітряних суден прямувала за маршрутом Москва – Новосибірськ – Чженчжоу – Новосибірськ – Москва.

Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром з індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco.

На думку аналітиків, літаками Ан-124 "Руслан" транспортують військові вантажі. Ба більше – це засоби, які потрібні терміново й немає часу перевозити їх залізницею.

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