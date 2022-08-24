У Південній Кореї кажуть, що літаки росії без попередження увійшли в її повітряну буферну зону

У Південній Кореї заявили про те, що російські військові літаки без попередження увійшли у повітряну буферну зону країни. Це трапилося на тлі спільних навчань Сеула та Вашингтона.

Інцидент трапився на наступний день після того, як Південна Корея та США почали масштабні військові навчання Ulchi Freedom Shield, які триватимуть до 1 вересня. Ці навчання проводять на тлі ядерний погроз з Північної Кореї.

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У росії почали брехати про корейські винищувачі

Після того, як 2 російські бомбардувальники Ту-95 у супроводі винищувача Су-30, які летіли над акваторією між Японією та Корейському півострові, увійшли в повітряну буферну зону, Південна Корея вжила заходів. Мова йде про "тактичні дії", які спрямовані на запобігання випадковим зіткненням уздовж зони ідентифікації ППО. Однак більше інформації щодо цього у Сеулі не повідомили.

Водночас кремлівські пропагандисти почали робити те, що "вміють найкраще" – брехати. російські ЗМІ поширили інформацію про те, що Південна Корея підняла в повітря винищувачі F-16, однак Сеул цього не підтвердив.

Угорські винищувачі перехопили російський літак

Уранці 18 серпня угорські винищувачі Gripen, які перебувають у повітряному просторі країн Балтії в межах місії НАТО, перехопили російський транспортний літак ІЛ-76.

Міністр оборони Угорщини Крістоф Шалай-Бобровницький повідомив, що російський літак летів на південь Балтійського моря. Після перехоплення Gripen відправились на авіабазу Шяуляй у Литві, де дислокуються. Однак міністр не зазначив, що трапилося з російським ІЛ-76.

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