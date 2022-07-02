Російська авіація "промазала" і накрила вогнем свої ж війська на Херсонщині, – Арестович

Російська авіація завдала удару по позиціях військових на Херсонщині. Проте, ймовірно, сталася якась помила, бо вдарили по точках базування армії Росії.

Детальніше "дружній вогонь" описав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його включення в ефірі ютубу "Фейгин Livе".

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Коли російські літаки атакували своїх

Про цей інцидент стало відомо приблизно о 10 годині вечора 1 липня. Наразі військова розвідка України ще не встановила, яких втрат зазнав ворог, завдяки "влучності" своїх пілотів.

У нас цікава новина. Щойно російська авіація промахнулася та накрила свої ж позиції в Херсонській області. Причому дуже добре поцілила,

– розповів Арестович.

Ймовірно, детальніше про цю подію згодом розповісти зможуть уже в командуванні "Південь", воїни якого працюють у цій операційній зоні.

Арестович розповів, як росіяни вдарили по своїх: дивіться відео

Як кадирівці напали на бурятів і блокпост росіян

14 червня був "дружній вогонь" російських військовиків у Запорізькій області. Там група кадирівців атакувала підрозділи бурятів. Вони накрили позиції своїх "товаришів" артилерією.

Також 25 червня стало відомо про інший інцидент у цьому ж регіоні. Там п'яні кадировські бойовики напали на блокпост росіян. Джерела 24 каналу у розвідці розповіли, що спершу "гості з гір" кинули димову шашку, а потім по них відкрили вогонь. Таким чином кадирівці вирішили з'ясувати стосунки зі службовцями, які мали шеврони воєнної поліції.

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