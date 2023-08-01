Російські мільярдери вербують добровольців на війну проти України, – ЗМІ

Російські мільярдери виплачують зарплату окупантам, які їдуть вбивати мирне населення України. Таким чином вони фактично вербують для Путіна вояк, яких відправляють на війну гинути.

РосЗМІ пишуть, що "добровольців" на службу до Міноборони постачають олігархи, які включені до списків санкцій України та низки Західних країн за підтримку військової агресії.

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Зокрема, у схемі вербування задіяні: Олег Дерипаска, Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Михайло Гуцерієв та Сергій Гордєєв.

Як діє схема

! Як зазначили розслідувачі, якщо самі бізнесмени перебувають під санкціями, то їхні компанії, які беруть участь у вербуванні, – ні.

Підконтрольна бізнесменові велика фірма влаштовує охочих в афілійований ПОП (або іншу структуру рівнем нижче), а потім новоспечений співробітник підписує контракт з Міноборони.

Дію трудового договору призупиняють, так у компанії є можливість "платити премії", а найманців відправляють в добровольчі батальйони, які фактично є частиною російської армії. Виплати від Міноборони – 200 тисяч рублів, від компаній – 100 тисяч, в банківській виписці їх називають: "Безоплатна виплата грошових коштів за військову службу за контрактом".

Найманців відправляють в добровольчий батальйон "Сокіл", який фактично є частиною армії Росії.