Як російські командири ставляться до мобілізованих і чи варто чекати бунтів: думка експерта
Під Сватовим у Луганській області масово гинуть нові мобілізовані окупанти. Російські командири кидають їх там просто на забій без будь-якої підготовки.
Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. На його думку, надалі буде ще більше подібних історій – у ворожому війську виникатимуть бунти та спротив.
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Як Росія використовує нових мобілізованих
Попович зазначив, що окупанти могли дати хоча б 2 тижні на підготовку мобілізованих, щоб ті мали хоча б якесь розуміння щодо того, що з ними буде відбуватися. Але ситуація складалася така, що росіянам треба терміново кидати людей, аби заблокувати наступ ЗСУ, зокрема й на Луганському напрямку.
Тому перше призначення цих "чмобіків" – заблокувати просування української армії, що частково вдалося, треба визнати, бо наше просування там уже не таке швидке, як було до їхньої появи. І друге їхнє призначення, як ідуть певні свідчення з фронтів – це так звана розвідка боєм,
– заявив військовий оглядач.
Тобто, пояснив він, мобілізованих росіян кидають на позиції ЗСУ, ми їх починаємо відстрілювати й так викриваються наші вогневі точки, після чого ворог завдає по них певних ударів. Самі ж окупанти стали такою собі забійною командою, після знищення якої туди відправляють нову партію людей.
Як російські командири використовують мобілізованих і чи варто чекати бунтів: дивіться відео
Чи варто чекати бунтів у лавах окупантів
Попович зауважив, що серед російських полковників є доволі розповсюдженим ставлення, коли мобілізованим не дозволяють повернутися до своїх, щоб вивести їх з-під вогню. Ці тези вже підтверджувалися конкретними випадками.
За його словами, таке жахливе ставлення до людей виходить уже назовні. Зокрема, в Казані росіян залишили майже в наметах у полі, без освітлення, опалення та їжі. Все закінчилося тим, що мобілізовані не реагували на погрози генералів застосувати ОМОН і влаштували бунт.
Я думаю, що ці бунти будуть розповсюджуватися в міру того, як будуть впливати назовні такі бойові ситуації, які щойно ми обговорили,
– сказав Попович.
Він вважає, що загороджувальні загони не зможуть нічого домогтися. Ймовірно, що надалі ми будемо бачити ще більше подібних історій – будуть бунти, спротив і так чи інакше все це потім виливатиметься на терени Російської Федерації й там буде певна реакція.
Що чекає на російських мобілізованих на війні в Україні
- Російські окупанти скаржаться рідним, що вони щодня зазнають величезних втрат на війні в Україні. Також загарбникам не вдається захопити населені пункти на Донбасі. Російський солдат розповів, що їхній підрозділ щодня втрачає 20 – 30 людей.
- За словами окупантів, вони живуть в землянках у лісі. А військове командування підрозділу кинуло їх, забезпечивши 8 людей однією півторалітровою пляшкою води та двома сухпайками на добу. Вся їхня техніка підривається на мінах, які розставили самі ж росіяни.
- На те, що ЗСУ значно краще укомплектовані, скаржаться й інші росіяни. Також окупанти бідкаються, що армія України переважає й за якістю артилерії. Так, після чергового вогню захисників України виживає 1 загарбник із 20.
- Один із загарбників розповів, що 1 листопада прибув до Луганської області у складі батальйону новобранців. Через кілька годин його підрозділу вручили лопати та наказали всю ніч копати окопи. Траншеї рили по черзі, оскільки лопат на всіх не вистачало.