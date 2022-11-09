Як російські командири ставляться до мобілізованих і чи варто чекати бунтів: думка експерта

Під Сватовим у Луганській області масово гинуть нові мобілізовані окупанти. Російські командири кидають їх там просто на забій без будь-якої підготовки.

Про це 24 каналу сказав військовий оглядач Денис Попович. На його думку, надалі буде ще більше подібних історій – у ворожому війську виникатимуть бунти та спротив.

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Попович зазначив, що окупанти могли дати хоча б 2 тижні на підготовку мобілізованих, щоб ті мали хоча б якесь розуміння щодо того, що з ними буде відбуватися. Але ситуація складалася така, що росіянам треба терміново кидати людей, аби заблокувати наступ ЗСУ, зокрема й на Луганському напрямку.

Тому перше призначення цих "чмобіків" – заблокувати просування української армії, що частково вдалося, треба визнати, бо наше просування там уже не таке швидке, як було до їхньої появи. І друге їхнє призначення, як ідуть певні свідчення з фронтів – це так звана розвідка боєм,

– заявив військовий оглядач.

Тобто, пояснив він, мобілізованих росіян кидають на позиції ЗСУ, ми їх починаємо відстрілювати й так викриваються наші вогневі точки, після чого ворог завдає по них певних ударів. Самі ж окупанти стали такою собі забійною командою, після знищення якої туди відправляють нову партію людей.

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Чи варто чекати бунтів у лавах окупантів

Попович зауважив, що серед російських полковників є доволі розповсюдженим ставлення, коли мобілізованим не дозволяють повернутися до своїх, щоб вивести їх з-під вогню. Ці тези вже підтверджувалися конкретними випадками.

За його словами, таке жахливе ставлення до людей виходить уже назовні. Зокрема, в Казані росіян залишили майже в наметах у полі, без освітлення, опалення та їжі. Все закінчилося тим, що мобілізовані не реагували на погрози генералів застосувати ОМОН і влаштували бунт.

Я думаю, що ці бунти будуть розповсюджуватися в міру того, як будуть впливати назовні такі бойові ситуації, які щойно ми обговорили,

– сказав Попович.

Він вважає, що загороджувальні загони не зможуть нічого домогтися. Ймовірно, що надалі ми будемо бачити ще більше подібних історій – будуть бунти, спротив і так чи інакше все це потім виливатиметься на терени Російської Федерації й там буде певна реакція.

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