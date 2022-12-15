Готові залишати спирт у сірій зоні, – військовий ЗСУ пропонує росіянам "підтримку"
Не секрет, що російська армія зловживає алкоголем. Особливо, якщо мовиться про мобілізованих.
Про це для 24 каналу розповів військовий Збройних Сил України Кирило Сазонов. Він зазначив, що російські мобілізовані бояться й не бачать сенсу свого перебування на війні.
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"Вони підтримують себе традиційним для росіян способом. Ми тільки за. Навіть готові залишати банки зі спиртом у сірій зоні. Нехай п'ють, розслабляються, втрачають контроль. Нам буде легше працювати", – сказав Сазонов.
Він зазначив, що не знає, де росіяни беруть алкоголь і чи можна його взагалі пити.
Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Кирилом Сазоновим: дивіться відео
П'яні окупанти на Запоріжжі
Наприкінці листопада у селі Новомиколаївка Токмацького району мобілізовані росіяни виламували двері людських домівок. Вони пиячили там. Після себе залишили сміття. Зокрема, порожні пляшки з етикеткою горілки, виготовленої у Бєлгороді.
П'яні окупанти витягали з шаф одяг, подушки, куртки та светри й навіть спідню білизну. Награбоване вороги поскладали у бойову машину піхоти.
Мобілізовані росіяни: останні новини
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- У тимчасово окупованому Криму 10 грудня вогонь охопив казарми з мобілізованими росіянами. Там могли перебувати сотні загарбників.