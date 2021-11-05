Російські найманці поранили захисника України на Донбасі

Окупанти продовжують ігнорувати домовленості про перемир'я на Донбасі. 5 листопада внаслідок ворожого обстрілу постраждав військовий ЗСУ.

Протягом поточної доби проросійські бойовики 5 разів порушували режим тиші. У більшості випадків вони застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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Що відомо про стан пораненого бійця

Внаслідок атаки противника військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Після того, як захиснику надали домедичну допомогу, його евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров'я медики оцінюють задовільний.

Де гатили окупанти 5 листопада:

неподалік Лебединського – з гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

біля Причепилівки – з мінометів калібру 120 міліметрів;

у бік Болотеного, Кримського та Луганського – з мінометів калібру 82 міліметри.

Ситуація на Донбасі у листопаді

Напередодні російські найманці з мінометів обстріляли КПВВ "Золоте" на Донбасі, як у 2014 – 2015 роках. Пошкоджені фортифікаційні споруди прикриття контрольного пункту.

Пошкоджені фортифікаційні споруди прикриття контрольного пункту. Спостерігачі ОБСЄ знову зафіксували факти грубих порушень зі сторони окупантів. Бойовики знову розмістили озброєння та техніку межами визначених районів відведення.

2 листопада бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Павлополя. На жаль, український воїн Сергій Єлисєєв, родом із Дніпра, отримав смертельні поранення.

Командувач Об'єднаних сил Олександр Павлюк наголосив, що Росія продовжує здійснювати провокації на Донбасі. Проте запевнив, що Україна готова до ймовірного нового витка бойових дій.

Українські бійці відповіли на збройні провокації окупантів й відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи забороненої зброї. Це змусило бойовиків припинити обстріли.