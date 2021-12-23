Російські найманці протягом доби не відкривали вогонь на Донбасі

Після того, як у ТКГ домовилися про припинення вогню на Донбасі, там зберігається тиша. За добу 22 грудня бойовики жодного разу не порушили перемир'я.

23 грудня станом на 7:00 на Донбасі зберігається тиша. В ООС запевнили, що українські захисники контролюють ситуацію.

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Тиша на Донбасі – вперше за тривалий час

Також у пресслужбі Операції об'єднаних сил зазначили, що військові ЗСУ продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування російської збройної агресії. "Разом до перемоги! Слава Україні", – наголосили у дописі.

Якою була ситуація упродовж попередніх днів:

21 грудня – 3 порушення з боку бойовиків, поранений український військовий;

20 грудня – 4 порушення, українській бійці підірвалися на вибухівці;

19 грудня – російські найманці двічі порушували домовленості про мир;

18 грудня – окупанти 8 разів зривали тишу.

ТКГ домовилася про відновлення тиші

22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи, на якому сторони домовились й надалі дотримуватися угоди про режим тиші на Донбасі. Формально такі домовленості діють ще з липня 2020 року. Втім, відтоді російські найманці неодноразово відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. На жаль, внаслідок ворожих атак гинули українські захисники.

На відновлення тиші вже відреагували у Зеленського: там вважають це кроком до деескалації. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак сподівається, що цього разу перемир'я буде стійким. "Прийдешні різдвяні й новорічні свята мають бути мирними", – підкреслив посадовець.

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Повний текст допису ООС у фейсбуці:

"Ранкове зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7.00 23 грудня 2021 року Слава Україні! Упродовж минулої доби, 22 грудня, та станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації. Разом до перемоги! Слава Україні!"