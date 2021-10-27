Російські найманці смертельно поранили українського бійця на Донбасі
27 жовтня 2021 , 17:13Читать новость на русском
Джерело:фейсбук-сторінка ООС
Проросійські бойовики обстріляли позиції український військових. Внаслідок ворожої атаки загинув український військовослужбовець.
Окупанти продовжують ігнорувати домовленості про перемир'я на Донбасі. Упродовж доби вони вже 9 разів порушили режим припинення вогню.
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Ворожа атака забрала життя українського бійця
На жаль, внаслідок атаки з боку російських найманців український захисник зазнав поранення, що несумісне з життям. У відповідь на обстріл бійці ЗСУ відкривали вогонь у відповідь й подавили вогневі точки противника, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Загострення на Донбасі наприкінці жовтня: що відомо
- Вчора вночі, 26 жовтня, бойовики цинічно обстріляли село Гранітного, що на Донеччині. Зачепило декілька житлових будинків. На щастя, жертв серед мирного населення немає. У телеграм-каналі donetchanyn повідомили, що обстріли тривали й 27 жовтня.
- Вдень окупанти обстріляли позиції українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок атаки загинув майстер-сержант Георгій Халіков із Шишаків, що на Полтавщині. Загалом чоловік віддав військовій службі 30 років свого життя.
- У відповідь на смертальний обстріл окупантів Збройні сили України вперше застосували розвідувально-ударний безпілотний комплекс Bayraktar. Він не перетинав лінію зіткнення й керованою бомбою знищив гармату з розрахунком російсько-окупаційних військ.