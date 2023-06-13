Росіяни бісяться і застосовують авіацію, – у ЗСУ розповіли про методи боротьби з ворогом

Росіяни продовжують нещадно гатити по лінії фронту й прифронтових населених пунктах. На тих ділянках, де ЗСУ складно затягнути протиповітряною обороною через нестачу систем та боєприпасів, противник, звісно, біснується. Там авіація застосовується настільки потужно, наскільки можливо.

Але таких ділянок з кожним днем стає все менше, тому що Україна отримує більше засобів ППО, боєприпаси до них, а наші хлопці потужно опановують нові тактики ведення протиповітряної боротьби та ураження повітряних цілей ворога, таких як літаки й гелікоптери. Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко.

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Сили оборони працюють на ураження ворога

Працює також група спеціального призначення. Ризикуючи своїм життям, бійці вибирають ті позиції, які можуть вразити ворога. Тому там, де Сили оборони спрацювали, де достатньо сил і засобів, авіація противника працює опосередковано. Боєць акцентував, що на тих відтинках фронту, де цього зробити ще не вдалося, ворог застосовує авіацію не лише по лінії зіткнення, а й по прифронтових селах та містах, руйнуючи їх й тероризуючи цивільне населення.

"Я вірю, що Україна отримає літаки F-16, які допоможуть нам отримати паритет у повітрі, закрити небо над мирними українськими містами та підтримувати нашу піхоту під час ударно-штурмових дій", – підсумував Юрій Федоренко.

За якої умови Україна отримає F-16