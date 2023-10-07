Акт відчаю, – у ЗСУ прокоментували російські ракетні обстріли цивільного населення

Останніми днями російські окупанти посилили обстріли цивільного населення України. Крім терористичних атак, ворогу більше нічого не лишається.

Начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував 24 Каналу останні атаки країни-агресорки.

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"Це вже акт відчаю, який свідчить про дуже поганий стан справ у Росії. Ворог вдається до такого, щоб залякати нас, примусити коритись", – зазначив Євлаш.

Однак нічого, окрім ще більшого опору, бажання звільнити наші землі і вбивати ворогів, росіяни від нас не доб'ються. Речник Східного угруповання військ ЗСУ наголосив, що країна-агресорка відповідатиме за всі свої воєнні злочини як на полі бою, так і в міжнародних судах.

Росіяни вдарили по Одещині

Вночі 7 жовтня окупанти запустили надзвукові ракети "Онікс" по Одещині, унаслідок чого постраждало четверо людей. На думку речника української добровольчої армії "Південь" Сергія Братчука, чергова атака ворога могла бути "подарунком" до дня народження Владіміра Путіна.

Варто наголосити, що росіяни готуються до нових атак по інфраструктурі України, зокрема енергетичній. Тому потрібно зважати на всі повітряні тривоги та вчасно сходити в укриття.

Російські обстріли по Україні: останні новини

Крім Одещини, вночі 7 жовтня ворог також атакував Полтавщину. У Миргородському районі вибухнула ракета "Іскандер". За попередніми даними, ніхто з людей не постраждав.

Вдень росіяни вдарили по Миколаєву. У місті пролунали два вибухи. Влада закликала залишатись у безпечному місці й не фотографувати місця прильотів.

Як відомо, у Харкові завершили рятувальні роботи після ракетної атаки росіян 6 жовтня. Унаслідок удару "Іскандером" постраждало багато людей, зокрема діти.