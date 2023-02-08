У білоруських військових частинах офіцерський склад замінили росіянами, – доброволець
Джерело:Укрінформ
У війні Росії проти України Лукашенко повністю підтримує кровожерливі дії країни-агресорки. Однак попри це багато білорусів внутрішньо підтримують Україну.
Ба більше, не бажають вступати у війну проти нашої держави й військові Білорусі. Про це розповів білоруський громадський діяч, лідер організації "Молодий Фронт", боєць Полку Кастуся Каліновського Денис Урбанович під час круглого столу "Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє".
Варте уваги Король – голий: у Росії почалися незворотні процеси руйнування путінського режиму
Замінили через можливу непокору
Через це, за словами офіцера елітної військової частини, з яким спілкувався Денис Урбанович, у вересні 2022 року у 3–4 військових частинах ледь не піднявся бунт.
Тож керівництвом держави було прийняте рішення замінити тих, хто може перечити його наказам.
Лукашенко те все підсумував і зрозумів, Росія так само зрозуміла, і швиденько замінили весь офіцерський склад,
– сказав білоруський громадський діяч.
Загроза наступу з Білорусі: останні новини
- Уже не перший місяць загроза наступу з Білорусі приковує до себе увагу, ба більше, перед ймовірним новим масштабним наступом Росії. Однак секретар РНБО України Олексій Данілов має сумніви, що російські війська спробують атакувати з території Білорусі, адже там немає для цього достатніх сил.
- Однак росіяни й надалі можуть використовувати територію Білорусі для подальшого терору українців. Зокрема, запускаючи смертоносні ракети.
- Також варто зауважити, що у Білорусі 6 лютого раптово оголосили перевірку бойової готовності у військовій академії. Однак, на думку військового експерта Олега Жданова, наразі українцям немає чого хвилюватися.