У білоруських військових частинах офіцерський склад замінили росіянами, – доброволець

8 лютого 2023, 15:19
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Джерело:

Укрінформ

У війні Росії проти України Лукашенко повністю підтримує кровожерливі дії країни-агресорки. Однак попри це багато білорусів внутрішньо підтримують Україну.

Ба більше, не бажають вступати у війну проти нашої держави й військові Білорусі. Про це розповів білоруський громадський діяч, лідер організації "Молодий Фронт", боєць Полку Кастуся Каліновського Денис Урбанович під час круглого столу "Білоруська Платформа: публічна розмова про майбутнє".

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Замінили через можливу непокору

Через це, за словами офіцера елітної військової частини, з яким спілкувався Денис Урбанович, у вересні 2022 року у 3–4 військових частинах ледь не піднявся бунт.

Тож керівництвом держави було прийняте рішення замінити тих, хто може перечити його наказам.

Лукашенко те все підсумував і зрозумів, Росія так само зрозуміла, і швиденько замінили весь офіцерський склад,
– сказав білоруський громадський діяч.

Загроза наступу з Білорусі: останні новини

  • Уже не перший місяць загроза наступу з Білорусі приковує до себе увагу, ба більше, перед ймовірним новим масштабним наступом Росії. Однак секретар РНБО України Олексій Данілов має сумніви, що російські війська спробують атакувати з території Білорусі, адже там немає для цього достатніх сил.
  • Однак росіяни й надалі можуть використовувати територію Білорусі для подальшого терору українців. Зокрема, запускаючи смертоносні ракети.
  • Також варто зауважити, що у Білорусі 6 лютого раптово оголосили перевірку бойової готовності у військовій академії. Однак, на думку військового експерта Олега Жданова, наразі українцям немає чого хвилюватися.
Автор: Юлія Якубова