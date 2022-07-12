російські генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії, – розвідка

Окупанти намагаються створити нову військову частину рівня бригади на території тимчасово окупованої Херсонської області. Тим часом російські офіцери бояться їхати в Україну.

У ГУР Міноборони повідомили, що офіцери відмовляються від "відрядження" на війну. Окрім того, росіяни не хочуть перевозити власні сім'ї поблизу до зони ведення бойових дій.

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російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії,

– мовиться у повідомленні.

За даними ГУР Міноборони, вище військове керівництво збройних сил росії не хоче залучати своїх близьких до бойових дій на території України. Генерали вважають, що Сирія – безпечніше місце для проходження служби.

Окрім того, у 38 зенітно-ракетній бригаді понад 26 російських військових звільнили через те, що вони відмовилися брати участь у бойових діях. Усім вписали у військові документи слова "зрадник батьківщини".

Втрати ворога

росіяни недаремно бояться їхати воювати в Україну. Герої ЗСУ продовжують завдавати ворогу колосальних втрат. Станом на 12 липня Генштаб ЗСУ повідомив про 37 450 ліквідованих окупантів.

Окрім того, вдалося знищити:

бойових броньованих машин – 3 829 одиниць,

артилерійських систем – 838 одиниць,

РСЗВ – 247 одиниць,

засобів ППО – 109 одиниць,

літаків – 217 одиниць,

гелікоптерів – 188 одиниць,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 676 одиниць,

крилатих ракет – 155 одиниць,

кораблів / катерів – 15 одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2699 одиниць,

спеціальної техніки – 66 одиниць.

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