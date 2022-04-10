Російські окупанти активізувалися на Луганщині й зазнали колосальних втрат

Амбіції Росії щодо створення сухопутного коридору між Кримом і Донбасом, як і раніше, наштовхуються на рішучий опір України. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

На території Донецької та Луганської областей нашими воїнами за минулу добу відбито вісім атак ворога, знищено чотири танки, вісім одиниць броньованої та сім одиниць автомобільної техніки противника.

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Що відбувається на фронті

Ситуація на східному фронті складна, але контрольована з боку ЗСУ. Наразі точаться запеклі бої поблизу міст Рубіжне й Попасна.

Варто відзначити, що попри всі голослівні заяви російської сторони про те, що вони взяли під контроль ці два дійсно ключові міста Луганщини, вони не відповідають дійсності.

До речі дуже показовий факт: так званий перший "міністр оборони" псевдореспубліки на Донбасі Гіркін заявив про те, що інформація Російської Федерації про взяття під контроль Рубіжного і Попасної – неправдива. Ці міста, за висловлюванням Гіркіна, наразі перетворені у фортеці. Те ж саме стосується Авдіївки й Краматорська.

Щодо ситуації в Луганській області, я хотів би привернути увагу українського розвідтовариства, Генштабу, що протягом тижня ГІ "Права Справа" неодноразово повідомляла про те, що з окупованих районів Луганщини, зокрема зі Стаханова, відбувається передислокація важкої бронетехніки і живої сили як окупаційних військ, так і 2-го армійського корпусу пседореспубліки на Луганщині на територію окупованого Первомайська.

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Передислокація окупантів

Відповідна передислокація логістично відбувається через три мости. Координати цих мостів я особисто передавав представникам розвідтовариства. Плюс, відповідно, очільнику Луганської ОВА Сергію Гайдаю. Який, до речі, заявляє, що вже відбулася передислокація, і найближчими днями росіяни підуть у рішучий наступ. Так от, мені незрозуміла ця ситуація.

І у мене є запитання: чому ці мости наразі досі не зруйновані?

Хотів би привернути увагу українського суспільства: протягом останніх днів власне за координатами "Правої Справи" ЗСУ були нанесені вогневі ураження по трьох базах накопичення бойовиків. За даними Генштабу ЗСУ, загальні втрати учасників незаконних збройних формувань окупаційних сил склали приблизно 80 осіб загиблих, і до 40 одиниць техніки – знищено.

При цьому варто зауважити, що були знищені логістичні бази учасників ПВК "Вагнер", які базуються в місті Первомайськ.

За оперативною інформацією з місця подій, наразі формується колона для штурму Попасної на вул. Куйбишева окупованого Первомайська. При цьому житлові будинки цього міста використовуються фактично як прикриття для формування колони. Це стала практика Російської Федерації – розміщувати важку бронетехніку й ствольну артилерію, яка веде обстріли по всім позиціям ЗСУ, під прикриттям житлових кварталів. Щоб унеможливити відплатний вогонь з боку ЗСУ.

Стосовно Рубіжного, місто контролюється фактично на 50% Збройними Силами України.

Тому заяви росіян про те, що втрачено контроль над цим містом – ні, ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Щобільше, проведені успішні контратаки, відбито наступ з позицій бойовиків. Сьогодні зранку триває бій у центрі міста. Атака відбута, окупанти зазнали значних втрат у живій силі. Це – показник.

Щобільше, хочу спростувати заяву радника голови Офісу Президента Арестовича від 9 квітня, про те, що рух спротиву на окупованих територіях Луганської області – придушений.

"Єдине місце, де вони намагаються наступати це Донбас. Там за вісім років налагоджено шляхи постачання, придушено український опір, нема кому партизанити", – наголосив Арестович.

Наведені мною факти щодо реальної діяльності сил спротиву на окупованих територіях свідчать, що ці заяви – голослівні.

Що стосується Маріуполя, інформація про взяття окупантами міста під контроль теж не відповідає дійсності.

ЗСУ і зокрема полк "Азов" контролюють "Азовсталь", морський порт та інші райони міста. Єдина територіальна втрата, де є контроль учасників незаконних збройних формувань 1-го армійського корпусу квазіреспубліки на Донеччині та російських окупаційних військ, – це Приморський район. Крім того, запеклі бої точаться поблизу Мар'їнки та Пісків.

Збройні сили України дають відсіч ворогу! Ми – під надійним захистом наших військових. Зберігаємо спокій і віримо в ЗСУ! І головне – віримо в нашу перемогу!

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