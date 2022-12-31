Кім повідомив про запуск окупантами ракет

Російські окупанти хочуть зіпсувати Новий рік в Україні. 31 грудня вони випустили декілька ракет по нашій країні.

Якщо у вашій області лунає повітряна тривога – пройдіть в укриття. Подбайте про своє життя та своїх близьких.

До теми Зіпсувати свята, – військовий експерт про те, чи буде масована ракетна атака до Нового року

Є пуски ракет

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що станом на 12:20 в Україні зафіксовані пуски ракет російськими окупантами:

Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет,

– написав Кім.

Наразі повітряна тривога лунає тільки в Одеській та Миколаївській областях. Станом на 12:35 тривога почала ширитися Україною.

Згодом Кім повідомив, що перша ракета вже у повітряному просторі України.

Очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький попередив, що перші ракети вже на підльоті до їхньої області. Тому слід перейти в укриття.

Росія ще може завдати удару

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що, ймовірно, окупанти ще раз спробують зробити так, щоб українці зустрічали Новий рік у темряві.

"Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати. Але хоч би що планували вони, ми знаємо про себе одне: ми вистоїмо", – зазначив український лідер.