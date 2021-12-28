Російські окупанти надумали передати у федеральну власність два порти в Криму

28 грудня 2021 , 17:34
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Джерело:

"Крым. Реалии"

Окупанти продовжують "господарювати" в українському Криму. Так звана "влада" півострова повідомила про передачу Керченського та Феодосійського портів у федеральну власність".

Про це повідомив так званий "глава" окупованого півострова Сергій Аксьонов. Його пресконференція відбулась 28 грудня.

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Два порти передають "у федеральну власність"

Ми передаємо Керченський і Феодосійський порти у федеральну власність для забезпечення завантаження, при збереженні штатної чисельності, трудового колективу і так далі,
– сказав Аксьонов.

Без обіцянок від окупаційної влади не обійшлось: Аксьонов запевнив, що вантажопотік через порти буде збільшений.

За словами Аксьнова, територія морської дирекції розглядається для спільної експлуатації Кримсько-Сирійської судноплавної компанії.

Зверніть увагу! Також від імені глави держави-агресорки Путіна окупанти пообіцяли низку пільг на продовольчі товари, які вивозяться через кримські морські порти.

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Які втрати від окупації Криму

Під час саміту Кримської платформи прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що збитки України від окупації півострова Росією сягають понад 100 мільярдів доларів. 

Останні новини з окупованого Криму: коротко

  • Українські розвідники повідомляють, що Росія перевезла до окупованого Криму понад 600 тисяч своїх громадян.
  • Таким чином, держава-агресорка хоче посилити свій вплив на півострові.
  • Росіяни продовжують шукати виправдання захоплення кримської території. Цього разу, за версією міністра оборони Сергія Шойгу, вони рятували Крим "від навали ультранаціоналістів".
  • Окупанти продовжують перетворення півострова на військовий плацдарм. Вони провели нещодавно "збір" командування Чорноморського флоту.

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Автор: Ірина Пундор