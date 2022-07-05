Троє чоловіків атакували військову частину у Брянській області

Російським окупантам потрібно активно воювати не лише в Україні. Бойові дії інколи доходять просто до їхніх військових частин.

Підпал військкоматів через страх мобілізації та небажання гинути в Україні – не єдина небезпека для окупантів, яка панує у Росії. Ворогу незабаром доведеться відбивати свої військові частини.

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Напад на військову частину біля Брянська

Як повідомляють росіяни, троє озброєних чоловіків здійснили напад на військову частину 12721. Вона розташована у Клинцях, в Брянській області.

Приблизний час нападу невідомих – приблизно 4:15. Місцеві мешканці повідомили про те, що уночі чули автоматні черги.

Нападників вже розшукують, окупанти повідомляють, що двоє з них були одягнені у темно-червоний одяг, один з нападників був у чорному. Вони були в масках та озброєні, після нападу їм вдалося втекти у невідомому напрямку. Один з них в ході перестрілки отримав поранення.

У частині 12721 дислокуються російські контрактники. Вона розташована біля українського кордону, з неї є вихід на Чернігівський напрямок.

Війна Росії з Україною: останні події

Російські окупанти здійснили обстріл Хмельницького району. Куди прилетіли снаряди ворога та чи є загиблі або поранені – наразі невідомо.

Прем'єр Британії Борис Джонсон анонсував новий пакет військової допомоги для України. Він впевнений – ЗСУ зможуть повернути кожен клаптик нашої землі, який захопили росіяни.

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