Російські окупанти обстріляли КПВВ "Гнутове"

На Донбасі 2 лютого бойовики обстріляли пункт в'їзду – виїзду "Гнутове". Застосували безпілотник, який скинув постріл ВОГ.

Обстріл почався близько 08:30. На щастя, втрат серед особового складу немає.

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Жетон захистив військового

Одного з військовослужбовців від поранення врятував особистий металевий жетон. Він зупинив осколок гранати. Показали фото пошкодженого документа.



Посвідчення захистило військового / Фото ООС

В ООС наголосили, що такі дії окупантів вчергове підтверджують – ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та нехтує вимогами Міжнародного права при веденні бойових дій.



Осколки від обстрілів / Фото ООС

Якою була доба на Донбасі

Протягом 1 лютого окупанти 2 рази зривали тишу.

У напрямку Мар'їнки вони відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Пісків – обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат та поранених серед наших захисників не було.

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