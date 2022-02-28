Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк: є жертва та поранені
28 лютого 2022 , 15:29Читать новость на русском
Російські загарбники продовжують цинічно обстрілювати мирних мешканців. Ворог гатить з важкого озброєння по Сєвєродонецьку.
Про це повідомив глава Луганської військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
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Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк,
– зазначив він.
Унаслідок атак загарбників загинула одна людина та ще двоє зазнали поранень різного ступеня важкості. Постраждалих доправили до травматичного відділення. Стан одного чоловіка середньої тяжкості, іншого – тяжкий.
За словами посадовця також:
- вибиті скла з житлових будинків;
- знищено автомобіль;
- перебито газопровід.
Російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк / Фото з фейсбуку Сергія Гайдая