У Торецьку росіяни переодягнулися у цивільне для маскування, – Сили оборони

Українські військові розповіли, що в Торецьку на Донеччині окупанти переодягаються в цивільний одяг, щоб ввести в оману Сили оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу.

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Як окупанти намагаються замаскуватися

Військові зазначили, що чергове порушення правил ведення війни російськими окупантами зафіксували аеророзвідники підрозділу "Гюрза" 28 бригади.

За словами 28 ОМБр, переодягненого ворога було помічено під час переміщення та розвідувальної-диверсійної діяльності.

У такий спосіб піхота противника намагається відвести від себе увагу та замаскуватися. Однак, їх видає однаковий одяг, поведінка, а інколи навіть і зброя,

– йдеться в повідомленні.

Однак такі дії окупантів все одно ускладнюють роботу українських воїнів. Як наголосили військові 28 ОМБ, ЗСУ не "стріляє в усе, що рухається", як це роблять росіяни.

Російські диверсанти переодягаються в цивільне / Фото: 28 ОМБр

До слова, раніше в Інституті вивчення війни повідомили, що російські війська, використовуючи свою чисельну перевагу, активно просуваються в Торецьку та прилеглих районах. Ці наступальні операції, ймовірно, передбачають подальші спроби захоплення території навколо Костянтинівки.