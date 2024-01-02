Росіяни кричать про "ураження бункера" із заступником Залужного: у ЗСУ вперше відреагували

Російські окупанти продовжують жити за принципом: ні дня без брехні. Цього разу загарбники, які скоїли наймасштабнішу у світі комбіновану ракетну атаку, взялися брехати про ураження бункера.

Щоб обстріляти Україну вранці 2 січня, ворог залучив майже всі МіГ-31К, які є в наявності. Окупанти били фактично всім, що мають: від "Шахедів" до "Кинджалів".

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А згодом у мережі російські пропагандисти розкричалися, що окупантам начебто вдалося уразити бункер. За версією запалених свідомостей росіян, там перебував заступник Валерія Залужного. Звичайно ж, це не має нічого спільного з реальністю.

На російський фейк відреагували у ЗСУ

У СтратКомі ЗСУ відреагували на чергову брехню росіян. Там закликали довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник Головнокомандувача ЗСУ. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю,

– мовиться у повідомленні.

Росія завдає терористичних ударів по Україні

Російські окупанти продовжують завдавати терористичних ударів по Україні. Особливо ворог активізувався в останні дні 2023 року та у перші – 2024. Володимир Зеленський 2 січня заявив, що упродовж останніх 5 діб ворог випустив по Україні щонайменше 5 сотень ракет та "Шахедів". Загинули десятки людей. Відомо про сотні постраждалих.