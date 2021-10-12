Російські окупанти продовжують блокувати "Станицю Луганську"

Російські бойовики свідомо ігнорують потреби людей і продовжують блокувати рух через КПВВ "Станиця Луганська". Такі дії є порушенням міжнародно-гуманітарного права, а також свобод громадян.

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України наголосили, що окупанти роблять це виключно з пропагандистських міркувань. Бойовики суттєво погіршують гуманітарну ситуацію.

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У відомстві зауважили: окупанти пропускають через КПВВ лише людей, які мають реєстрацію на підконтрольній території.

Людей, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, пропускають лише у 2 випадках:

смерті родичів на підконтрольній території України;

якщо людина прямує на лікування.

Водночас українська влада зробила усе, щоб забезпечити безпечний рух через КПВВ. Ба більше, упродовж жовтня планує завершити облаштування багатофункціональної сервісної зони на КПВВ у Станиці Луганській.

Цинічна заява бойовиків

Окупанти ще 9 жовтня посилили правила пропуску через контрольний пункт в'їзду – виїзду поблизу Станиці Луганської.

Бойовики цинічно заявляють, що начебто зробили це, аби захистити пенсіонерів від коронавірусу.

Російські найманці оголосили: такі заходи не втратять чинності щонайменше до 10 листопада 2021 року.