Дані, що окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Приліпка не підтвердились

Попередньо ЗМІ написали, що російські окупанти розстріляли голову Гостомельської ОТГ Юрія Приліпка. На щастя, ворожа армія не вбивала чоловіка у власному будинку.

Про нібито вбивство Приліпка повідомляв шеф-редактор видання "Хвиля" Юрій Романенко, проте згодом спростував інформацію. Натомість написав, що загинув один з добровольців.

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Повідомлялось, що нібито окупанти зайшли у двір його будинку та застрелили чоловіка, та це виявилось неправдою.

Журналіст інформував, що ЗСУ зайшли в аеропорт Гостомеля і "женуть кадировців з Бучі по "варшавці". Він повідомив, що бої йдуть біля шляхопроводу між Ворзелем та Бучею.

Згодом пояснив, що глава ОТГ потрапив під обстріл з разом з групою добровольців.

Станом на 14:30 їх продовжували обстрілювати. На жаль, один із добровольців помер.

"Громадському" зять посадовця Ростислав Скуратівський підтвердив, що Юрій Приліпко живий.

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