Російські окупанти розстріляли капелана ПЦУ Максима Козачину

Російські військові продовжують цинічно вбивати цивільне населення України. Ворог розстріляв капелана Православної Церкви України Максима Козачину.

Країна вбивць розстріляла капелана ПЦУ

Про смерть Максима Козачини повідомила журналістка Ярослава Мищенко. Повідомляється, що російські окупанти 27-го лютого вбили капелана ПЦУ.

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Країна вбивць розстріляла капелана ПЦУ. Російська наволоч вбила людину, яка за своїм призначенням вчила любити мерзотників.

Він став мучеником,

– йдеться у повідомленні журналістки.

Вона повідомила, що Максим Козачина народився у 1979 році на Дніпропетровщині. Він закінчив Київську духовну семінарію УПЦ КП.

З 2000 року Козачина був настоятелем парафії Різдва Пресвятої Богородиці на Київщині.



Максим Козачина / Фото з фейсбуку журналістки

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