На Сумщині окупанти за місяць знищили десятки енергооб'єктів: тисячі людей – без світла

Російські окупанти продовжують завдавати терористичні удари по території прикордонних областей. Зокрема, від дій ворога страджає Сумщина.

Про ситуацію у Сумській області розповіли в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Ворог щодня обстрілює прикордонні громади. За добу фіксують десятки обстрілів.

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Ворог застосовує авіаційні засоби ураження, БпЛА, артилерію. Окупанти прицільно б'ють по енергетичній інфраструктурі. Лише за цей місяць окупанти знищили десятки енергетичних об'єктів. Без світла залишилися тисячі абонентів.

Російські атаки 26 грудня

Упродовж дня 26 грудня російські окупанти атакують Херсон. Олександр Прокудін – очільник Херсонської ОВА –повідомив, що масована атака триває вже понад 2 години. Людей просять залишатися в укриттях та за жодних обставин не виходити на вулицю. Окрім того, окупанти атакували Чорнобаївку. Ворог поранив 4 людей. Усім їм знадобилася госпіталізація.

Також вдень 26 грудня ворог запустив ракети у бік Дніпра. Захисники українського неба збили дві Х-59. Російські окупанти будуть змушені відповісти за кожен терористичний удар по Україні. У ворога немає жодних шансів досягнути хоч якогось успіху.