Російські окупанти вбили громадянина Ізраїлю: вони обстріляли його автомобіль

Російські військові обстріляли автомобіль громадянина Ізраїлю Романа Бродцького. Внаслідок обстрілу він загинув.

Російські окупанти продовжують посягання на суверенітет України та продовжують обстріли та атаки. Їх мішенями часто стає цивільне населення.

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Окупанти убили громадянина Ізраїлю

Міністерство закордонних справ Ізраїлю повідомило про загибель Романа Бродцького. Він рухався автомобілем у складі колони у напрямку кордону України з Молдовою. Окупанти відкрили вогонь, внаслідок обстрілу чоловік загинув.

Його дружина в Україні та батьки в Ізраїлі вже поінформовані про те, що сталося. Нагадаємо, раніше російські військові убили 10 етнічних греків.

Суд в Гаазі вже почав розслідування військових злочинів Росії на території України. Окупантам доведеться відповісти за свої дії.

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